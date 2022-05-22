Как сообщает пресс-служба Россельхознадзора, в течение нескольких лет в отношении собственника...

Как сообщает пресс-служба Россельхознадзора, в течение нескольких лет в отношении собственника земельного участка проводились проверки, в ходе которых были установлены факты неиспользования двух земельных участков сельскохозяйственного назначения, расположенных на территории Петушинского района. Общая площадь участков - 23,6 га. Они полностью заросли сорной и древесно-кустарниковой растительностью.В феврале текущего года Россельхознадзор направил в Департамент имущественных и земельных отношений администрации Владимирской области административные дела. После этого Департамент обратился в суд с иском об изъятии у собственника в принудительном порядке земельных участков, в связи с их ненадлежащим использованием.На днях поступило решение суда, согласно которому суд постановил изъять у собственника неиспользуемые земельные участки сельскохозяйственного назначения и продать их с публичных торгов, в соответствии с кадастровой стоимостью.Фото: pixabay.com