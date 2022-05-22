По предварительной информации регионального УМВД, дорожно-транспортное происшествие произошло около...

По предварительной информации регионального УМВД, дорожно-транспортное происшествие произошло около 04:20 на 244 км автодороги Р-132 «Золотое кольцо» в Суздальском районе.Водитель автомобиля "ЛАДА", 1998 г.р., двигаясь со стороны города Иваново в сторону Суздаля выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем "КИА" под управлением водителя, 2001 г.р.В результате ДТП оба водителя скончались на месте происшествия, пассажир автомобиля "КИА", 2001 г.р., доставлен в медицинское учреждение.По факту ДТП назначена проверка.Сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства дорожного происшествия.Фото: Подслушано Автомобилистов | Владимир и УМВД России по Владимирской области