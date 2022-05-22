Спасатели не успели помочь женщине, так как информацию о возгорании получили с опозданием.

В Александровском районе в садоводческом товариществе «Дубна» при пожаре погибла женщина 1964 года рождения, сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области.Возгорание возникло в одном из домов товарищества ночью в воскресенье, 22 мая.«Вызов в пожарную охрану был совершён несвоевременно, и на момент прибытия подразделений наблюдалось открытое горение дачного дома», - говорится в сообщении ведомства.Вероятно, это стало причиной того, что спасатели не успели помочь дачнице. Огонь охватил площадь в 50 квадратных метров. Возгорание тушили шесть человек личного состава, на место выезжали две машины спецтехники.Дознаватель МЧС сейчас выясняют причину пожара.