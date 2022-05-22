С 21 мая возобновилось движение автобусов по маршруту №159 «Владимир – Суздаль» отправлением с...

С 21 мая возобновилось движение автобусов по маршруту №159 «Владимир – Суздаль» отправлением с автовокзала из Владимира в 10:30 по субботам и воскресеньям, а также отправлением с автостанции Суздаля в 09:30 по выходным.С 1 июня снова начнут курсировать маршруты №526 «Ковров – Камешково - Суздаль»:- с автостанции города Камешково в 11:00 в прямом направлении, в 13:00 в обратном направлении;- с автостанции города Суздаля в 12:05.Маршрут №178 «Камешково-Владимир» возобновится также в первый день лета:- отправление с автовокзала города Владимира в 11:35,16:50;- отправление с автостанции города Камешково в 09:35,15:15.Фото: pixabay.com