Опасения разделяет врио замгубернатора Константин Баранов.

На последнем заседании Комитета по соцполитике и здравоохранению врио замгубернатора Константин Баранов заявил, что через полтора месяца Владимирскую область накроет шестая волна коронавируса. Место омикрона займет новый штамм сovid-19 – стелс-омикрон.Как рассказал Баранов, у наших медучреждений будет время, чтобы развернуть ковидные койки, но подготовка к отражению ковида не должна пойти в ущерб другим видам медпомощи.Напомним, за последние сутки коронавирусная инфекция была обнаружена у 46 жителей региона.