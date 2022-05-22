В администрации Владимирской области ожидают новый всплеск заболеваемости коронавирусом в конце июня 2022 года. На регион надвигается новый штамм «стелс-омикрон», сообщили в Белом доме.

В администрации Владимирской области ожидают новый всплеск заболеваемости коронавирусом в конце июня 2022 года. На регион надвигается новый штамм «стелс-омикрон», сообщили в Белом доме. «Стелс-омикрон» считается самым заразным штаммом ковида. Российские эпидемиологи предполагают, что штамм станет последним всплеском инфекции. Но просто так вирус уходить не собирается и впереди нас ожидает новый всплеск заболеваемости. Директор департамента