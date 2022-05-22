Лекция в мединституте. Тема - половые органы. Препод спрашивает аудиторию:
- Для чего на мужском половом органе имеется утолщение - в са-а-мом верху?
Аудитория молчит. Лектор ждет некоторое время, потом говорит:
- Ну, хорошо. Вот вы, девушка, можете ответить на этот вопрос?
Поднимается скромная девушка, краснеет, бледнеет, затем срывающимся неуверенным голосом:
- Наверное... для того, чтобы доставить женщине больше удовольствия?..
Голос с задних рядов:
- Дура!!! Чтобы рука не соскальзывала!!!
еще анекдот!