С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 151406 владимирцев.

Во Владимирской области на 22 мая выявлено 45 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 7 человек. Ещё 5 жителей подхватили опасный вирус в Муромском, 6 - в Ковровском, 1 - в Петушинском, 2 - в Кольчугинском, 3 - в Александровском, 4 - в Юрьев-Польском, 4 - в Гусь-Хрустальном, 2 - в Собинском, 1 - в Камешковском, 5 - в Меленковском, 1 - в Вязниковском и 4 - в Суздальском районах.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 151406 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 41166 заболевших во Владимире, 17849 - в Ковровском районе и 16697 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.