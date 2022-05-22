За последние сутки во Владимирской области выявили 45 случаев заражения коронавирусом. Это на 1 меньше, чем накануне.Госпитализировано 1. Это на 8 меньше, чем днем ранее. Всего лабораторно

За последние сутки во Владимирской области выявили 45 случаев заражения коронавирусом. Это на 1 меньше, чем накануне.Госпитализировано 1. Это на 8 меньше, чем днем ранее. Всего лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в нашем регионе теперь 151 406. В лидерах по приросту Владимир – 7 заболевших за сутки. Ковров на втором месте – 6 заражений. Третье