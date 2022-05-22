Трагедия произошла в ночь на 22 мая в СНТ «Дубна» Александровского района. В 3:47 на пульт...

Трагедия произошла в ночь на 22 мая в СНТ «Дубна» Александровского района. В 3:47 на пульт спасателей поступило сообщение о возгорании в дачном доме. Как оказалось, вызов был совершён поздно - на момент прибытия сотрудников МЧС дом уже был охвачен огнём.Пожарным удалось оперативно ликвидировать горение на площади 50 кв. м. На пожаре обнаружена погибшая женщина 1964 года рождения. На месте происшествия работали 2 единицы техники, 6 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину случившегося.Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области