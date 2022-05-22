Трагедия произошла в ночь на 22 мая в СНТ «Дубна» Александровского района. В 3:47 на пульт...
Трагедия произошла в ночь на 22 мая в СНТ «Дубна» Александровского района. В 3:47 на пульт спасателей поступило сообщение о возгорании в дачном доме. Как оказалось, вызов был совершён поздно - на момент прибытия сотрудников МЧС дом уже был охвачен огнём.
Пожарным удалось оперативно ликвидировать горение на площади 50 кв. м. На пожаре обнаружена погибшая женщина 1964 года рождения. На месте происшествия работали 2 единицы техники, 6 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину случившегося.
Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области