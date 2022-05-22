Белоснежные кимоно, отточенные боевые приемы. Такими мы представляем себе каратистов. Но в этом...

Белоснежные кимоно, отточенные боевые приемы. Такими мы представляем себе каратистов. Но в этом боевом искусстве важна не только спортивная составляющая. Современные самураи тоже соблюдают правила этикета, поведения и много других важных вещей. Что дает каратэ взрослым и детям? С какого возраста им можно заниматься? И что нужно знать родителям? Поинтересуемся с Любовью Клюквиной.Самир Рагимов, как принято говорить в Японии, - сэнсэй. Стиль каратэ, которому он обучает полторы сотни своих учеников, отражен в названии его клуба боевых единоборств - "Кобра". Здесь удары быстрые и точные, словно укусы змеи. "Юным падаванам" повезло: "жалить соперника" их учит член основного состава сборной России по каратэ, чемпион мира и европы, мастер спорта международного класса.Самир Рагимов, чемпион мира по каратэ, мастер спорта международного класса: «Я считаю, что это мое призвание - работать с детьми. Мечта - это воспитать мастеров спорта, мастеров спорта международного класса. Хотя бы, чтобы один спортсмен достиг таких высот. Кстати, у меня девочка стала мастером спорта России в этом году. Т.е выполнила норматив. Ей пока ещё не присвоили вид спорт. Она занимается у меня во Владимире».Звание мастера спорта до 18-ти не получить. Так как многие его ученики уезжают получать высшее образование во Владимир на этом их спортивный путь заканчивался, переехать пришлось и самому Самиру. Теперь ведет занятия в двух городах.Каратэ отличается от других единоборств - например бокса и кикбоксинга - тем, что уже с 6-ти лет спортсмен может участвовать в соревнованиях. Самир занимается этим боевым искусством с 4-х, набор учеников ведет с этого же возраста.Живой пример успеха - Ярослав Сорокин. Карате он занимается почти половину своей юной жизни. На протяжении последнего года спортсмен не отдавал высшую ступень пьедестала никому. Абсолютный победитель своей возрастной категории.Ярослав Сорокин, ученик, 6 лет:-Мне 6 лет. Я здесь тренируюсь, потому что...меня в садике все достают. Я хочу постоять за себя и за девочек.-Почему ты побеждаешь?-Потому что там все слабые враги.На днях "отряд Кобры" вернулся с соревнований из Казани. Практически каждый ученик Самира Рагимова победил в своей категории. "Даже татары были удивлены", шутит тренер.Матвей Винокуров, каратист, 9 лет: «Я начал ходить с садика. Есть разнообразные удары, интересно, новые соперники. В новые города ездим и достигаем новые достижения. Понимаю, что теперь соперники стали другими. Раньше они был немножко сложнее, а сейчас уже легче становится».Путь к сэнсэю открыт не только юным каратистам, но и ученикам после сорока.Самир Рагимов, чемпион мира по каратэ, мастер спорта международного класса: «У меня в городе Владимире тренируется мужчина 42 года. Привел ребенка и ему понравилось, захотел тоже тренироваться. Два года он уже тренируется в нашем клубе. Иногда меня замещает. И плюс он в этом году ездил на Чемпионат России. Выступал в категории ветераны 41+. Показал хороший результат».Девочки в "Кобре" мальчишкам не уступают. На первенстве России Алина три года подряд становилась победительницей.Алина Гусина, каратистка, 13 лет: "Нас тут трое, поэтому не скучно в принципе. Мне нравится заниматься каратэ. Потому что у меня самый крутой тренер! Он с чувством юмора, он поддерживает, если проиграл»."Крутой" тренер в силах натренировать не только тело и технику своих "подаванов", но и повлиять на формирование их характера.Татьяна и Антон Винокуровы, родители ученика: «Впечатления очень положительные. Ребенок в восторге. Тренер у нас самый лучший. Очень хорошо с детьми занимается. Они его слушают, любят, уважают».Самир Рагимов, чемпион мира по каратэ, мастер спорта международного класса: «Если бывают проблемы с учебой, родители ко мне обращаются, чтобы я провел профилактическую беседу. С поведением так же. Мне звонят директора школ, мне звонят учителя».За непослушание - дополнительная тренировка: отжимания и приседания. Так что хорошая растяжка и крепкие мышцы непослушным ученикам гарантированы. А вот травмы - маловероятны. Каратэ, в переводе с японского "пустая рука", - спорт бесконтактный. Контроль удара максимальный и ограничивается касанием. Как и у джедаев, цель боевого искусства не нападение, а защита и самосовершенствование. Любовь Клюквина, Илья Хлудов, В-В.