На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 45 случаев...
На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 45 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:
7 - во Владимире;
6 - в Ковровском районе;
5 - в Муромском и в Меленковском районах;
4 - в Юрьев-Польском, Гусь-Хрустальном и в Суздальском районах;
3 - в Александровском районе;
2 - в Кольчугинском и в Собинском районах;
1 - в Петушинском, Камешковском и в Вязниковском районах.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 151406 случаев заболевания