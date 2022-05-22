На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 45 случаев...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 45 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:7 - во Владимире;6 - в Ковровском районе;5 - в Муромском и в Меленковском районах;4 - в Юрьев-Польском, Гусь-Хрустальном и в Суздальском районах;3 - в Александровском районе;2 - в Кольчугинском и в Собинском районах;1 - в Петушинском, Камешковском и в Вязниковском районах.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 151406 случаев заболевания