Женщина с годовалым ребенком пострадали при пожаре во Владимире доме в микрорайоне Оргтруд утром 22 мая. Спасатели эвакуировали из горящего здания 26 человек, сообщили в пресс-службе

Женщина с годовалым ребенком пострадали при пожаре во Владимире доме в микрорайоне Оргтруд утром 22 мая. Спасатели эвакуировали из горящего здания 26 человек, сообщили в пресс-службе регионального МЧС. Пламя в квартире на втором этаже вспыхнуло около 10:00. По прибытию спасатели спустили по автолестнице четырех взрослых и двух детей и помогли еще 20 местным жителям покинуть