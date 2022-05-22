Завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего жителя ГУсь-Хрустального. Как...

Завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего жителя ГУсь-Хрустального. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, мужчину обвиняют в совершении кражи.В январе текущего года фигурант, посещая один из торговых центров Гусь-Хрустального, беспрепятственно вошел в подсобное помещение, где со стеллажа похитил шуруповерт. Собственник оценил материальный ущерб в 7 тысяч рублей.Злоумышленника задержали полицейские. Как оказалось, похищенный электроинструмент он успел реализовать. Свою вину мужчина признал.Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: pixabay.com