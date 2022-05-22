В Ленинском районе города Владимира ненадолго отключили холодную воду вечером 22 мая. Водоснабжение возобновилось в течение 30 минут, а позднее в Водоканале рассказали об аварии, ставшей

В Ленинском районе города Владимира ненадолго отключили холодную воду вечером 22 мая. Водоснабжение возобновилось в течение 30 минут, а позднее в Водоканале рассказали об аварии, ставшей причиной отключения. Холодная вода у жителей Ленинского района перестала течь около 20:30 часов. Уже через полчаса наши читатели сообщили, что проблема была решена. В Водоканале рассказали, что на улице