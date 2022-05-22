Жители Струнина обратились к главе региона с просьбой организовать пункт весового контроля рядом с...

Жители Струнина обратились к главе региона с просьбой организовать пункт весового контроля рядом с мостом.Временно введённый мораторий на весовой контроль грузового автотранспорта приводит к негативным последствиям для города - перегруженные грузовики с карьеров идут на строительство М-12 по маршруту, который проходит через мост в предаварийном состоянии, где действует ограничение 3,5 тонны. Об этом пишут Владимирские Ведомости."На маленький город такой трафик – это огромная нагрузка не только на дороги, но и на экологию," - рассказал глава Александровского района Денис Кузнецов.Напомним, действие моратория на проведение весового контроля заканчивается 25 мая.