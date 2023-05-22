Во Владимирской области долг садоводческих товариществ за электроэнергию превысил 22,6 миллиона...

Во Владимирской области долг садоводческих товариществ за электроэнергию превысил 22,6 миллиона рублей.Общая сумма просроченной дебиторской задолженности садоводческих товариществ Владимирской области перед «Энергосбыт Волга» на начало мая 2023 года превысила 22,6 млн рублей. В список должников за электроэнергию попало 69 СНТ региона:Александровский район - 27 СНТКиржачский район – 11 СНТПетушинский район - 10 СНТСудогодский район – 5 СНТКольчугинский район – 5 СНТСобинский район – 4 СНТСуздальский район – 4 СНТВладимир – 2 СНТКовровский район – 1 СНТ«Энергосбыт Волга» напоминает, что при возникновении у СНТ задолженности гарантирующий поставщик может ограничить поставку электроэнергии. Эта мера осуществляется в соответствии с правилами, утверждёнными постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442. Садовое товарищество получает уведомление об ограничении. В нём указывается сумма задолженности и дата введения ограничения. СНТ в свою очередь должно направить уведомления садоводам-должникам.В указанный в уведомлении гарантирующего поставщика день садовое товарищество обязано ввести самоограничение потребления электроэнергии в отношении объектов СНТ и в отношении садоводов-должников. При этом СНТ не имеет права допускать прекращения подачи электричества садоводам, добросовестно оплачивающим счета.Товарищество вправе самостоятельно ограничивать своих садоводов при возникновении задолженности:по оплате за потреблённую электроэнергию объектами садовода;по оплате части стоимости электроэнергии, потреблённой при использовании имущества общего пользования СНТ;по оплате части потерь электроэнергии, возникших в объектах электросетевого хозяйства, принадлежащих СНТ.При невыполнении СНТ обязательств по самостоятельному ограничению потребления электрической энергии гарантирующий поставщик вправе инициировать процесс привлечения СНТ и его руководителя к административной ответственности по ч. 1 ст. 9.22 КоАП РФ.Возобновление подачи электрической энергии СНТ осуществляется не позднее чем через 24 часа после погашения задолженности.Подробно процесс описан в памятке по взаимодействию с СНТ.В случае непогашения задолженности «Энергосбыт Волга» использует меры воздействия, предусмотренные действующим законодательством. Основной акцент делается на судебно-претензионную работу. За первые пять месяцев 2023 года в суд было заявлено 54 требования о взыскании задолженности в общем размере более 7 млн рублей.«Энергосбыт Волга» призывает клиентов вовремя и в полном объеме оплачивать счета за потреблённую электроэнергию и не копить долги. Чем больше задолженность, тем труднее её погасить.Фото: https://www.pxfuel.com