Среди них 49 детей.

Во Владимирской области за минувшую неделю жертвами клещей стали 175 человек, 49 из которых дети. Об этом сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.Отмечается, что всего с начала сезона во Владимирской области было зафиксировано 534 случая присасывания клещей, из этого числа 165 пострадавших - дети.На данный момент случаев заболевания клещевым вирусным энцифалитом зафиксировано не было.Напомним, исследования на опасные заболевания проводятся в лаборатории на улице Токаева, 5. В будни дни лаборатория открыта с 09:00 до 11:00 и с 14:00 до 15:00.