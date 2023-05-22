23 мая в центре Владимира перекроют движение транспорта. Как сообщает пресс-служба администрации...

23 мая в центре Владимира перекроют движение транспорта.Как сообщает пресс-служба администрации города Владимира, завтра - 23 мая 2023 года (во вторник) в центре будет перекрыто движение - от улицы Гагарина до площади Фрунзе. Транспорт направят в объезд.Связано перекрытие с тем, что выпускники школ будут праздновать «Последний звонок». Время традиционного торжества: с 11:40 до 14:00.Автомобилисты смогут объехать перекрытый участок дороги (Большую Московскую и Большую Нижегородскую) по улицам Дзержинского, Луначарского, Усти-на-Лабе, 2-й Никольской, Княгининской, Никитской, Гагарина, Студеная Гора и Лыбедской магистрали.Изменятся маршруты автобусов №№ 12С, 15, 22, 25, 26С и 28. Они будут сворачивать на улицу Гагарина, далее - выезжать на Лыбедскую магистраль и возвращаться на знакомый всем маршрут через площадь Фрунзе.Администрация города Владимира информирует, что изменятся и схемы движения троллейбусов маршрутов № 1 и №5.«Первый» с улицы Фатьянова будет доезжать до Гагарина, а далее поедет через остановку "Центральный рынок" и "Мира". Троллейбус 5-го маршрута также будет проезжать по улице Мира, а затем - по маршруту троллейбуса №10, свернёт на Каманина и оттуда уже конечной точкой станет — Владимирский железнодорожный вокзал.Фото: vladimir-city.ru/