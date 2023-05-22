Центр города во Владимире перекроют из-за проведения “Последнего звонка”, сообщили в мэрии. С 11:30 до 14:00 будет ограничено движение ул. Большой Московской, Большой Нижегородской на

Центр города во Владимире перекроют из-за проведения “Последнего звонка”, сообщили в мэрии. С 11:30 до 14:00 будет ограничено движение ул. Большой Московской, Большой Нижегородской на участке от ул. Гагарина до площади Фрунзе. Автомобилисты смогут объехать закрытый участок по улицам Дзержинского, Луначарского, Усти-на-Лабе, 2-й Никольской, Княгининской, Никитской, Гагарина, Студеная Гора, Лыбедской магистрали. Автобусные маршруты №№ 12С,