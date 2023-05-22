В этом году традиционного шествия по центру города в программе не предусмотрено, но праздник школьникам пообещали устроить. Праздник начнется с торжественных линеек в образовательных

В этом году традиционного шествия по центру города в программе не предусмотрено, но праздник школьникам пообещали устроить. Праздник начнется с торжественных линеек в образовательных учреждениях, затем одиннадцатиклассников на специальном транспорте “Выпускник-2023” доставят до Соборной площади, сообщают в мэрии. Основное торжество состоится там – в 13:00 ребят поздравят руководители области и города, а также назовут победителей