Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на 13-летнюю школьницу из Владимирской области.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на 13-летнюю школьницу из Владимирской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.Руководитель СУ СК России по Владимирской области Артём Кулаков должен установить обстоятельства происшествия и доложить о результатах расследования. Исполнение поручения находится на особом контроле.Напомним, что , как в мае 2023 года на несовершеннолетнюю девочку в деревне Старые Омутищи Владимирской области напал мужчина. К счастью, ребёнку удалось вырваться и убежать.