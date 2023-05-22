Для участников специальной военной операции очень важна поддержка их родных, друзей и соотечественников...

Для участников специальной военной операции очень важна поддержка их родных, друзей и соотечественников. Вдвойне приятно получать теплые и воодушевляющие слова от детей.В рамках патриотической акции «Письмо бойцу» дети сотрудников, работников и федеральных государственных служащих подразделений ГУ МВД России по г. Москве подготовили более 500 писем и рисунков с пожеланиями и словами поддержки российским военнослужащим, находящимся в зоне СВО.«Здравствуй, дорогой солдат! Меня зовут Катя. Знаю, что Вам очень тяжело приходится. Вы выполняете очень важные задачи. Огромное спасибо за Вашу смелость и храбрость. Желаю, чтобы Вы вернулись домой!» - нетвердым детским почерком выведено на листе бумаги.Все детские послания были переданы, силами сотрудников столичной полиции, в Общероссийский Народный фронт для дальнейшей доставки их в зону проведения специальной военной операции.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве