Подробности интервью Татьяны Васильевой дошли до Максима Галкина. Шокированный юморист решил расставить все точки над і.

Подробности интервью Татьяны Васильевой дошли до Максима Галкина. Шокированный юморист решил "расставить все точки над і".Интервью с Татьяной Васильевой, которая дала интервью Вячеславу Манучарову, наделало много шума. Виной тому то, что артистка прошлась по личностям Ксении Собчак, Аллы Пугачевой и Максима Галкина*. И, если оппонентки еще не отреагировали, то Максим Галкин* ответил на обвинения Васильевой.В своем личном блоге юморист буквально по полочкам разложил всю речь Васильевой. Начал он с того, что опроверг свое бесконечное перемещение по съемочной площадке. Он не смог бы качественно выполнять свою работу, если бы бесконечно прикладывался к пластиковому стаканчику.Следом Максим Галкин* заявил о том, что Татьяна Васильева намеренно напутала даты. Последний раз они работали вместе 21 февраля, после чего еще 4 дня шоумен трудился в столице, а после этого отправился в Лондон. И лишь там, 28 февраля, он уже и принял тяжелое решение об эмиграции.Высмеял он и утверждение о том, что он, якобы, давно готовился к отъезду. Если бы это было так, заявил Галкин*, то он бы копил деньги на зарубежном счете, а не вкладывал все заработанное в обустройство замка в деревне Грязь.Больше всего Максима Галкина возмутило разумеется утверждение Татьяны Васильевой и Вячеслава Манучарова о том, что юморист желает всем россиянам медленной смерти. Эти слова показались мужу Аллы Пугачевой настолько абсурдными, что он даже не захотел их комментировать."Бог вам судья, набожные вы мои", – написал в своем блоге шокированный откровениями Татьяны Васильевой Максим Галкин*.