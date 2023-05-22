Для старшеклассников Владимирской области прозвенят последние звонки. В этом году в регионе более...

Для старшеклассников Владимирской области прозвенят последние звонки.В этом году в регионе более 19-ти тысяч юношей и девушек оканчивают девятые и одиннадцатые классы. Сегодня и завтра школах пройдут торжественные линейки. Как отметить праздник, муниципалитеты решают сами. Власти областного центра, например, решили не проводить общегородское шествие выпускников. В программе - только концерт на Соборной площади, он состоится завтра.