С 1 июля авиасообщение с островом свободы восстанавливается в удобном для российских туристов формате

Международная обстановка внесла коррективы во многие сферы жизни владимирцев. Отразилась она и на возможностях для путешествий: весной 2022 года ряд стран закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. Например, исчезла возможность летать на Кубу прямыми регулярными рейсами из России.С 1 июля авиасообщение с островом свободы восстанавливается в удобном для российских туристов формате. Об этом заявил заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко во время рабочего визита на Кубу:- Республика Куба — наш ключевой партнер и популярное место отдыха россиян. Мы также всегда рады кубинским гражданам, которые могут приезжать в Россию с деловыми и туристическими целями. В рамках нашего визита в Гавану и по поручению Президента РФ Правительством проработано и принято решение о возобновлении регулярного авиасообщения с Кубой.Рейсы будет осуществлять авиакомпания «Россия». Еженедельно планируются три рейса в неделю из Москвы по 650-750 пассажиров в обе стороны. Совокупный поток чартерных и регулярных перевозок может составить до 150 000 человек ежегодно.Начальник управления туризма Министерства предпринимательства и туризма Владимирской области Евгения Хромых прокомментировала новость о возобновлении регулярных рейсов на Кубу:- Республика Куба – популярное место отдыха россиян. Мы также всегда рады кубинским гражданам, которые могут приезжать во Владимирскую область с деловыми и туристическими целями. Международное сотрудничество, сегодня ориентированное на внутреннего туриста, позволяет подготовиться к возвращению зарубежных туристов и в ответ на сформированный отложенный спрос предложить конкурентный экспортный продукт. Владимирский край богат уникальными памятниками архитектуры, восемь из которых внесены в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Всему миру известны великие архитектурные сооружения, шедевры белокаменного зодчества: церковь Покрова на Нерли, Дмитриевский и Успенский соборы, Золотые ворота.