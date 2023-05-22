Вдова Олега Табакова Марина Зудина появилась на мероприятии в компании 17-летней дочери.

Вдова Олега Табакова Марина Зудина появилась на мероприятии в компании 17-летней дочери.Фестиваль искусств "Черешневый лес" проходит в столице России уже в 23-й раз и традиционно собирает вокруг себя все сливки общества. Вот и накануне на экологической акции, в ходе которой знаменитости высадили саженцы сирени и черешни, была замечена вдова Олега Табакова Марина Зудина.Вышла в свет актриса не в одиночестве, а с дочерью Марией Табаковой, которой буквально только что исполнилось 17 лет. Юная леди выбрала для себя стильный образ с длинным пальто и завершила образ такой же панамой, как и у своей родительницы.Подписчики Марины Зудиной не смогли не отметить и то, какой интересный образ ее дочь подобрала для себя и то, какой статной стала девушка. Уверены многие в том, что впереди ее ждет блестящее будущее, возможно даже карьера модели или актрисы. Отметила публика и то, в какую красавицу превратилась Мария Табакова.Не укрылось от взглядов и то, насколько дочь Зудиной похожа на своего покойного отца. Об этом комментаторы пишут практически под каждой публикацией, на которой изображена юная Мария."Глаза Олега Павловича у Маши", "Такая нежная и красивая", "Прекрасное создание и мамино счастье", – написали с теплом подписчики Марины Зудиной под публикацией с дочерью Олега Табакова.