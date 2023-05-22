Время для действий! Вы ведь его ждали? Астрологический прогноз от Лилии Любимовой поможет принять верное решение.

Время для действий! Вы ведь его ждали? Астрологический прогноз от Лилии Любимовой поможет принять верное решение.Звезды услышали просьбы тех, кто замучился ждать, и выделили нам период,роскошный для активностей. Растущая Луна придает сил, а планеты в знакеосновательного Тельца предлагают смотреть в сторону дел, связанных с деньгами,работой, бизнесом, недвижимостью. Все серьезно!Особенно солидно в этом планевыглядит начало недели, когда на Меркурий и Луну влияет Сатурн. Четкостьмышления, спокойствие, дисциплина, чувство ответственности помогут в решениизадач. Так что понедельник выглядит самым подходящим днем для учебы, работы,составления и реализации планов.В то же время поддержка Солнцаобеспечит храбростью, адреналином, нужными для смелых поступков и мощных стартов.Если вы давно задумали начать новое дело, переехать, сменить работу, заявить освоем желании или правах, продумали каждое слово, но вам не хватало смелости,то вот он, ваш шанс!Хотя не все так гладко, увы: благостнуюкартину может подпортить упрямство и зашкаливающие эмоции. Так на нас будетвлиять финальная битва двух мужских планет – Марса и Плутона. "Я" против "мы"или "они". Один против толпы. Желание против массы препятствий.Импульсивность, вспыльчивость,ревность, протест, желание хлопнуть дверью или высказать то, что накипело, могутпринести и радость освобождения, и потери из-за утраты контроля над собой.Эта двойственность пары Марс-Плутонбудет ощущаться всю неделю. Забудьте на время о том, чтобы дразнить вспыльчивыхлюдей, ходить на свидания с незнакомцами, увеличивать нагрузку в спорте, посещатьмноголюдные мероприятия, пить алкоголь, обращаться в органы власти и порядка.Мягким, милым и уютным будет толькопериод с полудня вторника до 15-16 часов среды. Это время можно использовать дляшопинга, посещения салонов красоты, походов в кино или театры, семейныхмероприятий, душевного общения, флирта, прогулок.Выходные под руководствомхозяйственной и старательной Луны в Деве напомнят о недописанном реферате,данном маме обещании приехать помочь на даче, необходимости закупить продуктовили что-то отремонтировать. Для этих занятий суббота и воскресенье – просторай: заниматься рутинами будет совсем не скучно!ОвенОдна из самых напряженных недель года.Могут происходить судьбоносные события – особенно у тех, кто откладывалрешение, не реагировал на вызовы или подсказки жизни. Им придется что-то менятьв пожарном порядке. А в целом всем Овнам неделя поможет понять, насколько высильны и стрессоустойчивы.ТелецМеркурий в вашем знаке силен исвободен, чего не скажешь о зажатом между Марсом и Плутоном Юпитере. Тем неменее, именно сейчас вы можете получить максимум из обстоятельств, в которыхнаходитесь. Полагайтесь на логику, свои расчеты и интеллект. Обдумывайте каждоерешение не опаздывайте.БлизнецыСолнце в вашем знаке мощное,энергичное, горячее и нетерпеливое. Вас могут посещать желания формата "Вынь даположь" и очень быстро покидать самообладание. Придется останавливать себя,разбираться – это будет несложно и интересно. Старайтесь поменьше ездить наэтой неделе, больше ходить пешком.РакВторник и среда – чудесное время,когда Луна будет идти по вашему знаку и встретится там с Венерой. Две женскиепланеты подарят комфорт и другие приятные ощущения, но вам будет трудносопротивляться и бороться. Не принимайте никаких предложений, касающихсяфинансов, сейчас это может быть опасно.ЛевПлутон в противоположном знаке можетбрать ваш Марс на слабо, но вы не поддавайтесь. Будьте себе на уме и делайтетолько то, что давно запланировали. Новые идеи и предложения должны пройтипроверку временем. Обратите также внимание на партнерские / любовные отношения.Они сейчас уязвимы!ДеваПродолжайте держать руку на пульсе в личныхделах, берегите свои и чужие секреты. Эта неделя может показать, какие у васпроблемы со здоровьем, что изменить в образе жизни. Возможно, у вас станетрезко меньше или больше нагрузки на работе и дома. Выходные созданы специальнодля вас, наслаждайтесь!ВесыПубличные выступления, друзья,творческие проекты, дети, супруги и партнеры потребуют вашего внимания. Не всебудет гладко, вам придется делать выбор и соглашаться с тем, что где-то у васстанет меньше, а где-то больше. Но в целом будет азартно и интересно, новыезадачи помогут вам в чем-то разобраться.СкорпионСкорпионы меж двух огней. У васпоявятся взаимоисключающие цели или задачи. Среди тех, кто на этой неделеуволится или подаст на развод, будет немало Скорпионов. Как бы там ни было, высможете получше узнать себя, почувствовать, в каком вы сейчас состоянии, чегохотите и что вам нужно в первую очередь.СтрелецСделайте свое здоровье приоритетом,особенно если у вас есть лишний вес. Стрельцам точно не помешает вспомнить одиете, физических нагрузках и здоровом сне. Остается актуальной рекомендация неотправляться пока в поездки – как и на прошлой неделе, звезды советуютповременить с путешествиями.КозерогВам по-прежнему стоит бытьаккуратными с деньгами и не торопиться сближаться с новыми знакомыми.Форсировать финансовые дела тоже пока не надо. Если есть желание что-то делать,то бросьте силы на учебу, творчество, дела сердечные – в этих сферах все будетидти, как по маслу.ВодолейПлутон в вашем знаке и Марс во Льве –два упрямца, которые не умеют уступать. Но кто-то обязательно выиграет илипроиграет на этой неделе. Чтобы не нажить неприятностей, не надо упираться,ревновать, обманывать, пытаться переделать все дела сразу. В общем, избегайтекрайностей, и неделя пройдет благополучно.РыбыДержитесьподальше от механизмов, толпы и любых потенциальных опасностей – пока Марс иПлутон на ножах, от них можно ожидать травм, высокой температуры, несчастныхслучаев. Аккуратность, осознанность и отсутствие спешки – ваше все. Вторник,среда и выходные – прекрасное время для отдыха и ухода за собой.