Недвижимость всегда была одной из самых важных покупок в жизни. А сейчас, когда рынок стал еще более насыщенным и разнообразным, многие стали чаще думать о приобретении собственной квартиры. Но, как обычно показывает практика, процесс может довольно запутанным и сложным.

Недвижимость всегда была одной из самых важных покупок в жизни. А сейчас, когда рынок стал еще более насыщенным и разнообразным, многие стали чаще думатьо приобретении собственной квартиры. Но, как обычно показывает практика, процесс может довольно запутанным и сложным.Вопрос действительно непростой, особенно, если сделка совершается на вторичном рынке недвижимости. К сожалению, бывают личности, готовые обмануть на суммы, достигающие нескольких миллионов рублей. Поэтому, чтобы не попасть на крючок мошенников, нужно соблюдать ряд правил.В первую очередь, перед началом покупки необходимо определить цель приобретения квартиры. Если хочется иметь квадратные метры для собственного проживания, то лучше покупать квартиры в обжитых районах с развитой инфраструктурой. Если же в планах купить квартиру для сдачи или инвестирования, то нужно обращать внимание на арендный потенциал района.Далее нужно определиться с бюджетом, который есть возможность выделить на покупку квартиры. Также важно убедиться в правильности выбранного объекта. Необходимо оценить не только дизайн, но и техническое состояние, наличие дефектов в здании, которые могут привести к проблемам в будущем.Покупка квартиры — крайне серьезное мероприятие, поэтому самостоятельно приобретать квартиру нужно максимально аккуратно, чтобы не попасться на уловки аферистов. Риелтор Ирина Богачева советует очень скрупулезно проверять объект недвижимости и документы на него, передает . Как минимум, полезно узнать об истории квартиры и ее предыдущих жильцах.Вторичное жилье — совсем не обязательно старые убитые дома, а значит, можно найти адекватные предложения с удобными планировками, когда жилье построено по современным технологиям с применением качественных строительных материалов. Действуя с умом, выбрать подходящий вариант не составит труда.Ирина Богачева советует заранее составить чек-лист: проверить качество ремонта, узнать у хозяев, остается ли в помещении мебель, а также убедиться, что в квартире нет плесени. Это одна из самых распространенных проблем, которые встречаются в квартирах на вторичном рынке.Очень важно верно оценить расположение квартиры. Хорошо, если в окрестностях есть магазины, кафе, школы, больницы и другая необходимая инфраструктура. Также эксперт рекомендует проверить квартиру на вторичном рынке по документам. При необходимости можно обратиться к юристу.Чтобы выйти на сделку и не получить отказ Росреестра в регистрации, все документы должны соответствовать требованиям законодательства. При возникновении спорных вопросов решать их нужно с собственником квартиры.Выход на сделку и переговоры с продавцом – ключевой этап в приобретении недвижимости. При правильном подходе можно приобрести удачную квартиру на вторичном рынке без сожалений. Главное – подходить к покупке с ответственностью и не забывать о возможных рисках.