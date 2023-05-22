Со стороны кажется, что Лайма Вайкуле на старости лет сошла с ума. Она делает русофобские заявления в Интернете, привечает иностранных агентов, машет украинским флагом и заявлет о передаче сборов от концертов ВСУ. Продюсер Игорь Сандлер объяснил странности в поведении прибалтийской дивы.

Со стороны кажется, что Лайма Вайкуле на старости лет сошла с ума. Она делает русофобские заявления в Интернете, привечает иностранных агентов, машет украинским флагом и заявлет о передаче сборов от концертов ВСУ. Продюсер Игорь Сандлер объяснил странности в поведении прибалтийской дивы."Вайкуле при том, что прекрасная певица, всегда была скрытным и непростым человеком, что называется, с двойным дном", – говорит Сандлер.Ее русофобским выпадам он тоже знает причину. "Прибалты всегда были против России, они нас ненавидили, считая оккупантами и недружественной страной, – объяснил продюсер. – Они могут играть, зарабатывать на нас и у нас деньги. Но когда надо будет делать выбор "за" или "против", они всегда выберут то, что у них сидит в подкорке. И сегодня та же Вайкуле просто делает заявления и ведет себя в духе и стиле своей страны".А вот над заявления Вайкуле о том, что выручку от концеров она будет передавать украинским военным, вызывают у Сандлера удивление и смех: "Какие у нее сегодня концерты? Откуда концерты? Их нет, поэтому нет и денег, а, соответственно, и передавать нечего".По мнению продюсера, Анне Вески из Эстонии повелся себя куда умнее в этой непрсостой ситуации. "У кого хватает мудрости, те молчат, – говорит Сандлер. – А у кого кипит что-то в одном месте, как у Лаймы, те высказыватся".Рассказал Сандлер и об уехавших из России несогласных звездах. По его глубокому убеждению, добиться успеха на Западе они не смогут. "Есть русская пословица: "Где родился, там и пригодился", – пояснил продюсер. – К тому же в основном уехали люди в возрасте, тогда как драйв и взрыв происходят в молодости, тогда же энергия бьет ключом. Плюс надо хорошо знать иностранный язык. Поэтому в то что наши там будут востребованы, я не верю".