В этом году соревнование юных велосипедистов посвящено 50-летию со дня образования отрядов Юных инспекторов дорожного движения, а также году педагога и наставника.

В Гусь-Хрустальном районе в рамках проведения декады детской дорожной безопасности на базе Великодворской средней общеобразовательной школы состоялся районный конкурс-соревнование юных велосипедистов «Безопасное колесо - 2023», посвященный 50-летию со дня образования отрядов Юных инспекторов дорожного движения, а также году педагога и наставника.Такие соревнования проводятся ежегодно среди учащихся общеобразовательных учреждений района Отделом ГИБДД МО МВД России «Гусь-Хрустальный» совместно с Управлением образования района.Участников мероприятия поприветствовали сотрудники Госавтоинспекции, представители народной дружины «Дорожный надзор» и районной администрации.В рамках соревновательной программы ребята демонстрировали свои способности на каждой из заявленных станций: «Вместе за безопасность дорожного движения», «Знатоки правил дорожного движения», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Фигурное вождение», «Оказание медицинской помощи», «Талисман ГИБДД». Ребята проявили сплоченность своих коллективов, находчивость и эрудицию.Этапы проходили под пристальным вниманием компетентных судей. Впоследствии были определены победители, как в личном, так и в командном зачете. Третье место разделили Золотковская и Краснооктябрьская школы, второе место заняла команда Курловской средней школы. Победителем районного конкурса-соревнования «Безопасное колесо-2023» признана команда Великодворской школы.