Павел Прилучный не собирается сидеть дома, несмотря на рождение сына. Он постоянно ищет новых впечатлений.

Павел Прилучный не собирается сидеть дома, несмотря на рождение сына. Он постоянно ищет новых впечатлений.Недавно у Павла Прилучного и его супруги Зепюр Брутян родился сын, которого они назвали Микаэль. Счастливый отец встречал жену из роддома букетами, воздушными шарами и сюрпризами, одним из которых стал пышно украшенный особняк по случаю прибытия новорожденного. В комнате висела светящаяся табличка с надписью: "Добро пожаловать, Микаэль". Имя мальчика еврейского происхождения и означает "подобен Богу".Несмотря на рождение сына, Павел Прилучный старается продолжать выполнять отцрвские обязанности по отношению к своим старшим детям. Напомним, бывшая жена Агата Муцениеце родила актеру двух детей – сына и дочь.Прилучный старается по возможности проводить с детьми свободное время и всячески организует их досуг. Недавно они побывали в батутном центре, а на днях отправились на конюшню. Судя по всему, Зепюр Брутян в это время была дома с новорожденным сыном.Оставивший жену Прилучный показал в своем аккаунте кадры прогулки. На видео он восторгался молодой черной кобылой, которая охотно позировала перед камерой."Ой, красавица какая. Вообще, посмотри, какая красотка. Мощь", – сказал Прилучный на камеру.