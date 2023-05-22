Павел Прилучный не собирается сидеть дома, несмотря на рождение сына. Он постоянно ищет новых впечатлений.
Павел Прилучный не собирается сидеть дома, несмотря на рождение сына. Он постоянно ищет новых впечатлений.
Недавно у Павла Прилучного и его супруги Зепюр Брутян родился сын, которого они назвали Микаэль. Счастливый отец встречал жену из роддома букетами, воздушными шарами и сюрпризами, одним из которых стал пышно украшенный особняк по случаю прибытия новорожденного. В комнате висела светящаяся табличка с надписью: "Добро пожаловать, Микаэль". Имя мальчика еврейского происхождения и означает "подобен Богу".
Несмотря на рождение сына, Павел Прилучный старается продолжать выполнять отцрвские обязанности по отношению к своим старшим детям. Напомним, бывшая жена Агата Муцениеце родила актеру двух детей – сына и дочь.
Прилучный старается по возможности проводить с детьми свободное время и всячески организует их досуг. Недавно они побывали в батутном центре, а на днях отправились на конюшню. Судя по всему, Зепюр Брутян в это время была дома с новорожденным сыном.
Оставивший жену Прилучный показал в своем аккаунте кадры прогулки. На видео он восторгался молодой черной кобылой, которая охотно позировала перед камерой.
"Ой, красавица какая. Вообще, посмотри, какая красотка. Мощь", – сказал Прилучный на камеру.