Экс-участница Дома-2 сделала омолаживающую процедуру и показала поклонникам результат.

Экс-участница "Дома-2" сделала омолаживающую процедуру и показала поклонникам результат.Виктория Боня – не только скандально известная блогерша, модель и телеведущая, но и мама 11-летней дочки Анджелины. Наблюдая за соцсетями и светскими выходами звезды, многие недоумевают, как ей удается все успевать. А ведь при всем этом Виктория умудряется еще и прекрасно выглядеть...Накануне 43-летняя звезда шоу "Дом-2" раскрыла подписчикам один из секретов своей молодости и красоты. Родившая много лет назад знаменитость поделилась, что сделала процедуру, после которой ее лицо посвежело и заметно похорошело."Сделала процедуру. Ребят, ну вообще — лицо как у девственницы… Что-то волшебное", – цитирует Боню .По словам Виктории, своим преображением она обязана известной косметической компании. По словам блогерши, суть чудодейственной процедуры заключается в том, чтобы "вбить" под кожу омолаживающий коктейль напором холодного воздуха. Результат привел знаменитость в восторг. Боня заверила, что такого эффекта невозможно добиться иголками.Впрочем, это далеко не первое преображение, которым экс-участница телестройки хвастается с подписчиками. Виктория Боня часто становится объектом обсуждений из-за своей неувядающей молодости и делится секретами красоты в блоге. Например, недавно звезда показала поклонникам .