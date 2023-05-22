Новостройка появится на месте расселенных ветхих домов на улице Молодогвардейская на западе Москвы.
Новостройка появится на месте расселенных ветхих домов на улице Молодогвардейская на западе Москвы.
Сейчас ведется проектирование дома. Квартиры в новостройке получат около 500 жителей Кунцева, сообщил глава Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.
Новостройку возводят на месте старых расселенных домов по адресам: Молодогвардейская улица, дома 51 и 53, уточнил руководитель ведомства. По его словам, современное жилье получат 120 семей из этих домов.
Расселенные здания готовят к сносу. Работы запланированы на третий квартал 2023 года. После освобождения территории там оборудуют строительную площадку и начнут возведение новостройки.
Первый этап программы реновации в Кунцеве завершен досрочно. Всего в районе планируется расселить 61 старый дом. Новые квартиры получат 10,6 тысячи местных жителей.
Реновация продолжается во всех округах Москвы. Так, на северо-востоке снесли 21 старый дом и . Квартиры в новостройках получили 8,5 тысячи человек.
Для переселенцев Северо-Восточного административного округа возвели 33 дома. В стадии проектирования и строительства находятся 49 зданий, уточнил Левкин.
С начала 2023 года по программе реновации построено 4,5 тысячи квартир. В 35 районах расселено 60 зданий. Новые квартиры получают 114 тысяч москвичей.
Программа реновации утверждена с 2017 года. За эти годы построено 247 домов общей площадью около 3,5 миллиона квадратных метров. В стадии проектирования находятся 303 здания.
В программу вошло 5175 ветхих зданий. Большинство из них построили более полувека назад. Квартиры в таких домах перестали соответствовать современным стандартам: в них маленькие кухни и прихожие, устаревшие планировки со смежными комнатами. Кроме того, коммуникации ветхих зданий постоянно требуют ремонта.
Площадь квартир в новостройках примерно на 30% больше, чем в так называемых хрущевках. Переселенцам передают жилье с полной отделкой класса комфорт. Им достаточно лишь перевезти вещи.
Переселенцы получают квартиры в пределах своего района. Они сохраняют привычный образ жизни и продолжают пользоваться теми же объектами социальной и транспортной инфраструктуры, магазинами и местами отдыха.