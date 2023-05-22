На скоростной трассе М-12 во Владимирской области в ДТП погибли три человека. ДТП с тремя...

На скоростной трассе М-12 во Владимирской области в ДТП погибли три человека.ДТП с тремя погибшими произошло в минувшее воскресенье около 7 часов 40 минут на трассе М-12 деревни Кибирево Петушинского района.По предварительным данным, ехавший в Москву 39-летний водитель «Пежо» наехал на боковое ограждение трассы и врезался в столб. Опрокинувшийся автомобиль загорелся, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.В итоге, водитель и 46-летний пассажир скончались на месте. А 35-летняя пассажирка умерла уже в больнице от полученных травм.Детали ДТП устанавливаются.Фото: пресс-служба УМВД по Владимирской области.