«Летние каникулы без ДТП!» - полицейские напоминают школьникам о безопасности на дорогах.

В преддверии летних каникул начальник ОГИБДД УМВД России по городу Владимиру Александр Никифоров провел урок дорожной безопасности для воспитанников Юношеской автомобильной школы - учащихся владимирских школ.Встреча с ребятами началась с вручения грамот и ценных подарков победителям городского этапа ежегодного конкурса «Безопасное колесо - 2023». После подполковник полиции пообщался с аудиторией на тему дорожной безопасности, напомнив о важности соблюдения ПДД, особенно в предстоящий летний период, когда подростки много времени проводят на улице. Александр Никифоров рассказал школьникам о правилах передвижения на двухколесном транспорте и проинформировал о вступивших с 1 марта изменениях, которые коснулись управления средствами индивидуальной мобильности.Затем в реальных условиях на площадке автогородка вместе с госавтоинспекторами ребята смоделировали ситуации, которые каждый день возникают на дорогах города.- Сохранение жизни и здоровья каждого из вас – наша основная задача, - отметил подполковник полиции Александр Никифоров. - Призываю вас, юные участники дорожного движения, быть ответственными и не нарушать ПДД.Аналогичное мероприятие провел заместитель начальника городской Госавтоинспекции Дмитрий Саяпин. Он встретился с учащимися гимназии № 23 города Владимира. В своем выступлении Дмитрий Александрович акцентировал внимание на дорожно-транспортных происшествиях, в которых пострадали несовершеннолетние любители кататься на квадроциклах, питбайках, мопедах и мотоциклах.Используя презентацию, госавтоинспектор разъяснил школьникам установленные правила для водителей мототранспорта. Также Дмитрий Саяпин обратил внимание на «дорожные ловушки», напомнил о необходимости использования в темное время суток световозвращающих элементов.- Гаджеты отвлекают вас от мгновенно меняющейся дорожной ситуации, поэтому при переходе проезжей части необходимо убрать телефон, снять наушники и капюшон, - обратилcя к аудитории заместитель начальника городской Госавтоинспекции. - Это позволит вам сосредоточиться на опасном участке и быть внимательным при пересечении проезжей части по пешеходному переходу.В завершении выступления Дмитрий Саяпин отметил, что очень важно соблюдать жизненно важные правила дорожного движения, и пожелал ребятам безопасных летних каникул.