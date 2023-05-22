Народная артистка России Татьяна Васильева призналась, что не понимает выбор, который сделала Алла Пугачева.

Народная артистка России Татьяна Васильева призналась, что не понимает выбор, который сделала Алла Пугачева.В недавнем интервью Татьяна Васильева высказалась об Алле Пугачевой и ее решении покинуть Россию из-за политической ситуации. Звезда фильма "Самая обаятельная и привлекательная" дала понять, что поддерживает певицу, которая в прошлом году, перебравшись в Израиль, назвала россиян "холопами" и "рабами".Комментируя поступок Аллы Борисовны, Татьяна Григорьевна сказала: "Я никогда не думала, что она умная". Ей кажется, что 74-летняя певица является очень глупым человеком, но вместе с тем – очень талантливым и великим. По мнению актрисы, другой такой, как Пугачева, не будет.Васильева сомневается, что артистка улетела лишь из-за Максима Галкина, активно выступающего против спецоперации. "У нее своеобразные мужья. Кто поверит в то, что Галкин – полноценный муж. Я не очень понимаю ее выбор", – сказала Татьяна Григорьевна, пояснив, что имеет в виду сексуальную ориентацию юмориста.По словам Васильевой, до недавнего времени все лишь подыгрывали и делали вид, что брак Пугачевой и Галкина счастливый. Актриса считает, что супруги, которые добились невероятного успеха в России, "закончили очень печально".