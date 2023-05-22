Новый ФАП открылся в поселке Краснознаменском Камешковского района.
С опережением на год жители...
Новый ФАП открылся в поселке Краснознаменском Камешковского района.
С опережением на год жители поселка получили комфортный медпункт. С подробностями Вера Куликова.
Новый фельдшерско-акушерский пункт в поселке Кразнознаменский жители ждали с нетерпением. Поэтому несмотря на дождик собрались на его торжественное открытие. Депутат местного сельского совета Константин Журавлёв от души поблагодарил строителей.Они превратили некогда заброшенный участок, где водились змеи в благоустроенный, поставили рядом детскую площадку.
Константин Журавлёв, житель п. Краснознаменский:
- Наша улица очень преобразилась! По сравнению с бывшим. Кто бы видел, что здесь творилось!
Событие важное не только для поселка. До этого учреждение размещалось в неприспособленном помещение, которому полвека. С печным отоплением. Это был самый старый ФАП в районе.
Построили объект на год раньше срока. Зампредседателя областного Заксобрания Вячеслав Картухин вместе с депутатом Заксобрания Юрием Фёдоровым сделали все возможное, чтобы новый ФАП в Краснознаменском появился быстрее.
Вячеслав Картухин, заместитель председателя Законодательного собрания Владимирской области:
- Я вспоминаю лет 7-8 назад проблема фельдшерско-акушерских пунктов звучала на каждой встрече с избирателями, и мы на уровне Заксобрания приняли решение как раз активизировать эту работу, выделили финансирование и в общем-то по всей области эта работа закипела.
Амбулатория и благоустройство территории обошлось областному бюджету в 5 миллионов рублей. Площадь ФАПа 74 квадратных метра. В нем есть все необходимое: место для приема врача, процедурный кабинет, гинекологическое кресло, душевая. Лечить здесь будут и взрослых и детей.
Сергей Тимкин, главный врач Камешковской ЦРБ:
- Оборудование здесь закуплено согласно нормативам оснащения ФАПов. Ну тут все есть для неотложной помощи и частично медикаменты, торгуют здесь иногда фармацевтическую деятельность осуществляют там ну определенном количеством медикаментов.
Главный врач Камешковского ЦРБ отмечает- со стороны жителей никогда не было нареканий по поводу работы ФАПа. Его заведующая, фельдшер Ольга Ершова здесь работает больше двадцати лет. Знает каждого из 266 жителей поселка.
Ольга Ершова, заведующая ФАПом, фельдшер:
- Мне просто приятно, когда людям помощь оказываешь и она действительно помогает им и они говорят там спасибо.
На новоселье в амбулаторию вместе с младшей дочкой пришла многодетная мама Нина Малова. Она медсестра. Сейчас в декрете.
Нина Малова, медсестра, жительница п. Краснознаменский:
- Очень рада, что у нас в поселке построили новый современный ФАП. Мы все жители рады этому, будем посещать и будем очень рады всему.
В Камешковском районе это уже восьмой новый ФАП. В перспективе строительство еще трех- в поселках Дружба и Новки, а так же в селе Патакино.
Вера Куликова, Андрей Беляков, Вести-Владимир.