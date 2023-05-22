Новый ФАП открылся в поселке Краснознаменском Камешковского района. С опережением на год жители...

Новый ФАП открылся в поселке Краснознаменском Камешковского района.С опережением на год жители поселка получили комфортный медпункт. С подробностями Вера Куликова.Новый фельдшерско-акушерский пункт в поселке Кразнознаменский жители ждали с нетерпением. Поэтому несмотря на дождик собрались на его торжественное открытие. Депутат местного сельского совета Константин Журавлёв от души поблагодарил строителей.Они превратили некогда заброшенный участок, где водились змеи в благоустроенный, поставили рядом детскую площадку.Константин Журавлёв, житель п. Краснознаменский:- Наша улица очень преобразилась! По сравнению с бывшим. Кто бы видел, что здесь творилось!Событие важное не только для поселка. До этого учреждение размещалось в неприспособленном помещение, которому полвека. С печным отоплением. Это был самый старый ФАП в районе.Построили объект на год раньше срока. Зампредседателя областного Заксобрания Вячеслав Картухин вместе с депутатом Заксобрания Юрием Фёдоровым сделали все возможное, чтобы новый ФАП в Краснознаменском появился быстрее.Вячеслав Картухин, заместитель председателя Законодательного собрания Владимирской области:- Я вспоминаю лет 7-8 назад проблема фельдшерско-акушерских пунктов звучала на каждой встрече с избирателями, и мы на уровне Заксобрания приняли решение как раз активизировать эту работу, выделили финансирование и в общем-то по всей области эта работа закипела.Амбулатория и благоустройство территории обошлось областному бюджету в 5 миллионов рублей. Площадь ФАПа 74 квадратных метра. В нем есть все необходимое: место для приема врача, процедурный кабинет, гинекологическое кресло, душевая. Лечить здесь будут и взрослых и детей.Сергей Тимкин, главный врач Камешковской ЦРБ:- Оборудование здесь закуплено согласно нормативам оснащения ФАПов. Ну тут все есть для неотложной помощи и частично медикаменты, торгуют здесь иногда фармацевтическую деятельность осуществляют там ну определенном количеством медикаментов.Главный врач Камешковского ЦРБ отмечает- со стороны жителей никогда не было нареканий по поводу работы ФАПа. Его заведующая, фельдшер Ольга Ершова здесь работает больше двадцати лет. Знает каждого из 266 жителей поселка.Ольга Ершова, заведующая ФАПом, фельдшер:- Мне просто приятно, когда людям помощь оказываешь и она действительно помогает им и они говорят там спасибо.На новоселье в амбулаторию вместе с младшей дочкой пришла многодетная мама Нина Малова. Она медсестра. Сейчас в декрете.Нина Малова, медсестра, жительница п. Краснознаменский:- Очень рада, что у нас в поселке построили новый современный ФАП. Мы все жители рады этому, будем посещать и будем очень рады всему.В Камешковском районе это уже восьмой новый ФАП. В перспективе строительство еще трех- в поселках Дружба и Новки, а так же в селе Патакино.Вера Куликова, Андрей Беляков, Вести-Владимир.