Не обращая внимания на представление от прокуратуры, власти Собинского района решили купить себе слишком шикарную машину. Торги состоялись, контракт на приобретение авто заключен, сообщили

Не обращая внимания на представление от прокуратуры, власти Собинского района решили купить себе слишком шикарную машину. Торги состоялись, контракт на приобретение авто заключен, сообщили в надзорном ведомстве. Речь идет о покупке машины Kia Sorento Prestig стоимостью 5,1 миллион рублей. Напомним, в конце апреля администрация Собинского района разместила на сайте госзакупок тендер. Чиновникам понадобился полноприводный черный Kia Sorento