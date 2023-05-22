Доверчивая москвичка передала злоумышленнику крупную сумму денег, после чего он перестал выходить на связь...

«В рамках работы по раскрытию преступлений прошлых лет сотрудниками Отдела уголовного розыска ОМВД России по Тверскому району задержан мужчина, подозреваемый в хищении у знакомой денежных средств путем мошенничества в особо крупном размере.Предварительно установлено, что в 2020 году злоумышленник под предлогом помощи для коммерческой сделки попросил взаймы денежные средства у своей знакомой, проживающей по соседству, пообещав вернуть их через двое суток. Доверчивая москвичка в одном из зданий в центре столицы передала мужчине требуемую сумму, после чего он перестал выходить на связь и деньги не вернул. Гражданка обратилась в полицию. Материальный ущерб составил 3 миллиона рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на улице Большая Дмитровка задержали подозреваемого – 27-летнего жителя столицы. Похищенными денежными средствами злоумышленник распорядился по своему усмотрению.По данному факту следователем ОМВД России по Тверскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Максимальное наказание, предусмотренное данной частью инкриминируемой статьи, – лишение свободы на срок до десяти лет.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60