Злоумышленники в ночное время открыли ключом дверь в помещение пункта выдачи одной из организаций и похитили оттуда шесть мобильных телефонов известного бренда...

«Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по району Хамовники задержали двух молодых людей, подозреваемых в хищении шести мобильных телефонов общей стоимостью более 672 тысяч рублей», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Предварительно установлено, что злоумышленники в ночное время открыли ключом дверь в помещение пункта выдачи одной из организаций в Померанцевом переулке и похитили оттуда шесть мобильных телефонов известного бренда, после чего скрылись. Общий материальный ущерб составил свыше 672 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Туристской улице задержали подозреваемых. Ими оказались 18-летний и 21-летний жители столицы. Похищенным имуществом злоумышленники распорядились по своему усмотрению.Выяснилось, что один из задержанных ранее подменял своего знакомого, работающего в данной организации. Он был осведомлен, где сотрудники прячут ключ от входной двери. Проникнув внутрь, подозреваемые похитили оригинальные телефоны и вложили в упаковку дешевые подделки, надеясь скрыть преступление.По данному факту следствием ОМВД России по району Хамовники возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Санкции части 3 данной статьи УК РФ предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60