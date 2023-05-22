Убедившись, что за ним никто не наблюдает, злоумышленник спрятал рюкзак в пакет и с похищенным имуществом скрылся...

«Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по району Замоскворечье задержали мужчину, подозреваемого в хищении рюкзака известного бренда у гражданина.Предварительно установлено, что потерпевший в ночное время находился за уличным столиком одного из кафе на Летниковской улице, затем отошел и оставил без присмотра рюкзак на скамье, чем и воспользовался злоумышленник. Убедившись, что за ним никто не наблюдает, он спрятал рюкзак в пакет и с похищенным имуществом скрылся.Материальный ущерб составил свыше 200 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого на Павелецкой набережной. Им оказался 56-летний уроженец Тульской области, временно проживающий в столице. У злоумышленника при задержании изъят похищенный рюкзак и портмоне.Документы потерпевшего он выбросил, а находившимися в рюкзаке денежными средствами распорядился по своему усмотрению.По данному факту следствием ОМВД России по району Замоскворечье возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ "Кража". Фигуранту уголовного дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Санкции части 2 данной статьи УК РФ предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60