Поверив словам телефонных аферистов, которые угрожали уголовной ответственностью в отношении дочери, 87-летняя бабушка отдала полмиллиона рублей прибывшему по их указанию 19-летнему курьеру.

Сотрудники уголовного розыска Отделения МВД России по Киржачскому району задержали на территории города Владимира 19-летнего жителя Московской области, подозреваемого в совершении мошенничества в отношении пенсионерки из города Киржача.В середине мая в дежурную часть полиции Киржачского района обратилась 87-летняя местная жительница, которая сообщила, что стала жертвой телефонных мошенников. Поверив словам аферистов, что ее дочь может быть привлечена к уголовной ответственности, перепуганная бабушка отдала полмиллиона рублей прибывшему к ней домой курьеру мошенников.Путь курьера, которым оказался 19-летний житель Подмосковья, полицейские установили, отсмотрев записи камер видеонаблюдения. Похитив крупную сумму денег у пожилой местной жительницы, молодой человек направился в торговый центр, где совершил перевод через банкомат, затем проследовал на железнодорожный вокзал и уехал в город Владимир. Именно там его впоследствии задержали оперативники.Свою вину фигурант отрицать не стал. Парень в содеянном сознался, пояснив, что за свою «работу» получил 10% от похищенной суммы.В настоящее время следователем Отделения МВД России по Киржачскому району в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.