У задержанного полицейские обнаружили и изъяли 35 полимерных свертков с синтетическим наркотиком.

11 мая полицейские ОМВД России по Петушинскому району в результате проведения оперативных мероприятий, направленных на борьбу с незаконным оборотом наркотиков, задержали 43-летнего ранее судимого жителя Нижегородской области. Мужчина пытался сбыть на территории района наркотическое средство.В ходе личного досмотра оперативники обнаружили у задержанного 35 полимерных свертков с синтетическим наркотиком массой более 13 граммов, что подтвердили результаты поведенной впоследствии экспертизы. Партия наркотического средства предназначалась для реализации наркопотребителям бесконтактным способом - через тайники.В настоящее время следственным отделом ОМВД России по Петушинскому району в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 УК РФ, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на сбыт наркотических веществ в крупном размере». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.