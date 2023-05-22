Дело оказалось в том, что женщина просто сменила место регистрации

Прокуратура Владимирской области сообщает, что пенсионерка из областной столицы не получала положенную пенсию 11 лет. Пенсионный фонд при разбирательствах пояснил, что выплата была прекращена из-за длительного неполучения средств.А дело оказалось в том, что женщина просто сменила место регистрации. Пострадавшая от ситуации вновь обратилась в ПФР, но уже за помощью. Ей предложили выплатить пенсию только за 3 последних года, а не за все 11 лет. О причинах решения организация не рассказала. Поэтому пенсионерка пошла в прокуратуру. В итоге, суд восстановил ее право на получение средств и назначил компенсацию более 1 миллиона рублей.