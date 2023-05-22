Любимое блюдо Билли Айлиш. Приготовление супа в несколько шагов.

Любимоеблюдо Билли Айлиш. Приготовление супа в несколько шагов.Яркая звезда американской поп-сцены Билли Айлиш предпочитаетрастительную, но при этом питательную пищу. В детстве она отказалась от мяса имолока, выступая против жестокой эксплуатации животных. Звезда выглядитроскошно, а ее рецепт вкусного и простого супа разлетается по миру, как горячиепирожки.Такие легкие и сытные супы — радость для желудка, а простойи недорогой состав поможет сэкономить. Билли Айлиш считает это блюдообъедением и не видит ничего зазорного в том, чтобы съесть больше одной порцииза раз. Итак, переходим к рецепту.Нам понадобится:Рисовая лапша (в супермаркетах часто лежит в отделе стайскими продуктами) — 1 небольшая упаковка,Чистая вода — 2 стакана для бульона + отдельно для лапши,количество указано на пачке,Вегетарианские кубики для бульона — 2 штуки,Зеленый лук — 50-70 граммов,Соевый сыр тофу — половина упаковки,Приправа из перца чили — по вкусу.Приготовление не займет много времени, пошаговый рецепт супаот Билли Айлиш упрощает задачу.Шаг первый: варим рисовую лапшу в кипящей воде, пока она нестанет мягкой. Обычно на это требуется около 10 минут.Шаг второй: берем другую кастрюлю и отдельно доводим докипения наши два стакана воды, растворяем в них бульонные кубики.Шаг третий: прямо как Билли Айлиш нарезаем лук и добавляем вкастрюлю, где были кубики. Туда же на глаз сыпем перец чили. Это бульон длясупа.Шаг четвертый: погружаем в него готовую лапшу и нарезанныйкубиками тофу. По желанию, досыпаем еще немного перца чили.Шаг пятый: хорошенько перемешиваем, доводим до готовности и накрываемна стол.Билли Айлиш уже набила руку, поэтому рецепт вкусного ипростого супа никогда ее не подводит. Певица настолько любит свою стряпню, чтоактивно рекомендует фанатам повторить за ней.