Любимое
блюдо Билли Айлиш. Приготовление супа в несколько шагов.
Любимое
блюдо Билли Айлиш. Приготовление супа в несколько шагов.
Яркая звезда американской поп-сцены Билли Айлиш предпочитает
растительную, но при этом питательную пищу. В детстве она отказалась от мяса и
молока, выступая против жестокой эксплуатации животных. Звезда выглядит
роскошно, а ее рецепт вкусного и простого супа разлетается по миру, как горячие
пирожки.
Такие легкие и сытные супы — радость для желудка, а простой
и недорогой состав поможет сэкономить. Билли Айлиш считает это блюдо
объедением и не видит ничего зазорного в том, чтобы съесть больше одной порции
за раз. Итак, переходим к рецепту.
Нам понадобится:
Рисовая лапша (в супермаркетах часто лежит в отделе с
тайскими продуктами) — 1 небольшая упаковка,
Чистая вода — 2 стакана для бульона + отдельно для лапши,
количество указано на пачке,
Вегетарианские кубики для бульона — 2 штуки,
Зеленый лук — 50-70 граммов,
Соевый сыр тофу — половина упаковки,
Приправа из перца чили — по вкусу.
Приготовление не займет много времени, пошаговый рецепт супа
от Билли Айлиш упрощает задачу.
Шаг первый: варим рисовую лапшу в кипящей воде, пока она не
станет мягкой. Обычно на это требуется около 10 минут.
Шаг второй: берем другую кастрюлю и отдельно доводим до
кипения наши два стакана воды, растворяем в них бульонные кубики.
Шаг третий: прямо как Билли Айлиш нарезаем лук и добавляем в
кастрюлю, где были кубики. Туда же на глаз сыпем перец чили. Это бульон для
супа.
Шаг четвертый: погружаем в него готовую лапшу и нарезанный
кубиками тофу. По желанию, досыпаем еще немного перца чили.
Шаг пятый: хорошенько перемешиваем, доводим до готовности и накрываем
на стол.
Билли Айлиш уже набила руку, поэтому рецепт вкусного и
простого супа никогда ее не подводит. Певица настолько любит свою стряпню, что
активно рекомендует фанатам повторить за ней.