Основные задачи операции – предупреждение, пресечение и выявление правонарушений и преступлений в сфере реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции.

В течение десяти дней на территории Владимирской области силами участковых уполномоченных полиции и инспекторов по делам несовершеннолетних проводилось профилактическое мероприятие «Суррогат». Основные задачи операции – предупреждение, пресечение и выявление правонарушений и преступлений в сфере реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции.За период профилактической операции задокументировано 17 фактов по признакам административного правонарушения, предусмотренного статьей 14.17.1 КоАП РФ «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами» и 1 факт, но уже по признакам преступления, предусмотренного статьей 171.4 УК РФ «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции». По всем выявленным фактам в настоящее время проводятся проверки.Сотрудниками полиции в отношении граждан составлено более 630 протоколов об административных правонарушениях за появление в общественных местах в состоянии опьянения, также задокументированы факты розничной продажи алкогольной продукции несовершеннолетним.Участковые уполномоченные полиции проверили по месту жительства лиц, больных алкоголизмом, с которыми провели профилактические беседы.