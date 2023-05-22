При личном досмотре пассажира автомобиля сотрудниками полиции был обнаружен и изъят предмет схожий с пистолетом системы Вальтер...

«Сотрудники Госавтоинспекции ГУ МВД России по г. Москве при участии Росгвардии задержали пассажира каршерингового автомобиля, подозреваемого в незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.Предварительно установлено, что сотрудники дорожно-патрульной службы сцелью проверки документов на Кетчерской улице остановили автомашину каршеринга, водитель и пассажир заметно нервничали. По требованию предъявить документы пассажир проявил неповиновение законному распоряжению сотрудников полиции и попытался скрыться, но был задержан. На место происшествия вызвана следственно-оперативная группа.При личном досмотре пассажира автомобиля, 29-летнего приезжего, сотрудниками полиции был обнаружен и изъят предмет схожий с пистолетом системы Вальтер, а также магазин с патронами в количестве 6 штук.Согласно результатам исследований изъятый пистолет переделан самодельным способом из стандартного газового пистолета и относится к нестандартному ручному нарезному короткоствольному огнестрельному оружию. Патроны являются стандартными пистолетными патронами калибра 5,45×18 . Данные предметы пригодны для производства выстрелов.По данному факту дознанием ОМВД России по району Вешняки г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему (за исключением крупнокалиберного огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему, гражданского огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия, его основных частей и патронов к нему, огнестрельного оружия ограниченного поражения, его основных частей и патронов к нему)».Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Водитель, 25-летний приезжий, проходит по делу свидетелем», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.В том числе полицейскими составлены административные протоколы в отношении пассажира по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ, в отношении водителя по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ и части 2 статьи 12.3 КоАП РФ.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73