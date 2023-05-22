Установлено, что на мобильный телефон 75-летней москвичке позвонила неизвестная и, представившись сотрудником полиции, сообщила, что дочь пенсионерки попала в аварию...

«Сотрудники уголовного розыска ОП "Марьинский" и УВД по ЮВАО задержали молодого человека по подозрению в совершении хищений денежных средств у пенсионерки путем мошенничества.Предварительно установлено, что на мобильный телефон 75-летней москвичке позвонила неизвестная и, представившись сотрудником полиции, сообщила, что дочь пенсионерки попала в аварию и находится в тяжелом состоянии. Она также назвала сумму, которую якобы необходимо передать курьеру для возмещения компенсации второму участнику дорожно-транспортного происшествия. В назначенное время женщина передала обговоренную сумму денег в размере 750 тысяч рублей лично в руки неизвестному гражданину. Позже, прояснив ситуацию, потерпевшая поняла, что ее обманули, и обратилась за помощью в полицию.В результате оперативно-розыскных мероприятий на улице Каретный Вал сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 22-летний приезжий.По данному факту СУ УВД по ЮВАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество". Злоумышленнику предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Максимальное наказание, предусмотренное данной статьей Уголовного кодекса, – лишение свободы на срок до 10 лет.В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности обвиняемого, а также его возможных соучастников», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-13-09