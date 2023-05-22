В погоне за легким заработком молодые люди не думают о том, что, соглашаясь на сомнительную «трудовую деятельность», они могут стать фигурантами уголовных дел.

Несмотря на принимаемые органами внутренних дел профилактические меры и масштабное освещение темы дистанционного мошенничества в средствах массовой информации, новые случаи преступлений продолжают регистрироваться. За прошедшую неделю на территории Владимирской области совершено более 60 преступлений с использованием IT-технологий, а материальный ущерб, причиненный населению, превысил 20 миллионов рублей.Полицейские отмечают, что преступники ради своей выгоды используют самые различные способы, в том числе активно вовлекают в мошеннические схемы несовершеннолетних, заманивая подростков «легким и быстрым» заработком.Как аферисты вовлекают молодежь в преступную деятельность?Как правило, молодежь вовлекают в классическую мошенническую схему: «Ваш родственник попал в ДТП», в которой подростку предлагается работа в качестве курьера. Предложения такого рода распространяются в социальных сетях и популярных мессенджерах: пришел, забрал, перевел, плюс процент так называемых «комиссионных» от суммы себе. Однако в погоне за деньгами молодые люди не думают о том, что такие «выезды на адреса» для курьеров заканчиваются одинаково – задержанием и, как правило, заключением под стражу. Противоправную деятельность курьеров сотрудники полиции пресекают очень быстро.В феврале текущего года в областном центре был задержан 15-летний местный житель, который помог телефонным мошенникам обмануть доверчивых граждан. Несовершеннолетний оказался в поле зрения оперативников УМВД России по городу Владимиру после того, как в полицию обратилась пожилая женщина, у которой он забрал более 100 000 рублей после звонков от неизвестных, требовавших деньги за «освобождение родственника от ответственности за ДТП». Когда полиция задержала подростка прямо у банкомата при попытке перевода денег, он рассказал, что так называемую «подработку» в качестве курьера нашел на интернет-форуме.Весной оперуполномоченные уголовного розыска ОМВД России по Вязниковскому району задержали 16-летнего и 17-летнего местных жителей, подозреваемых в совершении мошенничества. По схеме «Ваш родственник попал в ДТП» несовершеннолетние курьеры похитили у 81-летней и 80-летней жительниц Вязников в общей сложности полмиллиона рублей, которые перевели на обозначенные куратором счета, оставив небольшой процент себе.Оперативники Отделения МВД России по Киржачскому району задержали 16-летнюю москвичку, которая, согласившись на работу курьером, похитила по вышеописанной мошеннической схеме 100 000 рублей у жительницы Киржача. Деньги девушка перевела на указанные аферистами счета, оставив 10% от суммы себе.Подростки хотели «легкого и быстрого» заработка, а в итоге стали фигурантами уголовных дел, возбужденных следователями органов внутренних дел по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Они стали соучастниками преступлений и поэтому понесут установленную законом ответственность.Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют молодому поколению избегать сомнительных предложений, выбирать легальные возможности для работы и не портить себе будущее. А родителям полицейские советуют больше времени проводить со своими детьми, усилить контроль за их реальной и онлайн жизнью, общением и досугом.На фото: переписка одного из подозреваемых в мошенничестве подростков с так называемым «куратором» в мессенджере.