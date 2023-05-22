Получив от клиентов денежные средства, злоумышленник не выполнил взятые на себя обязательства.

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Владимиру задокументировали преступную деятельность 33-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении более 10 мошенничеств.Установлено, с марта по сентябрь прошлого года аферист выполнял управленческие функции в одной из коммерческих организаций и заключал с гражданами договоры на производство и установку кухонных гарнитуров. Получив от 13 клиентов более 3 млн рублей, злоумышленник не выполнил взятые на себя обязательства.В результате проведения обыска по месту жительства подозреваемого полицейскими изъята документация, а также денежные средства в сумме более 200 тысяч рублей.Следователями возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Сегодня, 17 мая, фигуранту избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий.Информация опубликована на портале «МВД Медиа».